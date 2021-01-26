Мокрые улицы в столице к вечеру могут заледенеть. По предварительному прогнозу, с 18:00 температура воздуха понизиться до отрицательной. Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович поручил городским службам принять меры и усилить контроль за их состоянием. Об этом информирует Тelegram-канал «Минск. Официально».
– С 15:00 дорожные службы Минска начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъекты хозяйствования также включиться в эту работу и провести обработку закрепленных территорий, – обозначил А. Дорохович.
Он напомнил, что, несмотря на меры, людям нужно учитывать особенности погоды и быть осторожными при движении по городу.
Фото: БЕЛТА
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К вечеру в Минске похолодает. Городские службы активно займутся противогололедной обработкой улиц
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