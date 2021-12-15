На 1 декабря в Минске насчитывалось почти 25 тысяч вакансий, из них 63,3 процента - для рабочих

К началу декабря нанимателями города Минска в службу занятости населения было заявлено о наличии 24,8 тысячи вакансий, сообщили в комитете по туруду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

— На 1 декабря текущего года нанимателями в столичную службу занятости населения было заявлено 24,8 тысячи вакансий, из них 15,7 тысячи, или 63,3 процента, — для рабочих, — проинформировали в комитете.

В спросе на рабочие кадры в настоящее время преобладают профессии строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник строительных конструкций, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант, повар, продавец), транспортной сферы (водитель автомобиля, троллейбуса, погрузчика), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер) и др. Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фельдшер), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (артист, библиотекарь, воспитатель, методист, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.

За 11 месяцев 2021 года в органы по труду, занятости и социальной защите населения города Минска за содействием в трудоустройстве обратился 9231 гражданин, из них 3113 человек зарегистрированы безработными.

— В рамках реализации комплекса мероприятий Государственной программы «Рынок труда и содействие занятости» на 2021 – 2025 годы в активные программы содействия занятости было вовлечено 8944 человека, из них – 2917 безработных граждан, — отметили в комитете. — При содействии государственной службы занятости населения трудоустроено 7337 человек, из них 1860 безработных. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 1405 человек. Финансовая поддержка в виде субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности предоставлена 115 безработным.

В настоящее время в белорусской столице уровень зарегистрированной безработицы не превышает 0,1 процента от численности экономически активного населения. По состоянию на 1 декабря на учете в службе занятости населения состояли 788 человек, в том числе 602 безработных.