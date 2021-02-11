Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко, говоря в своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании о задачах на пятилетку:
Фото: БЕЛТА
– Построение экономики замкнутого цикла, или, как ее называют в мире, циркулярной экономики, невозможно без переработки вторичного сырья. Слушайте, мы безалаберно относимся к вторсырью. Когда мне привели пример, что в Швейцарии практически сто процентов перерабатывают сырья, республика, которая еще меньше имеет ресурсов, чем мы, это было просто оскорбительно для меня.
Год назад поставлена задача отказаться от использования пластика, который можно заместить бумагой отечественного производства:
– Но здесь надо поменять образ мышления. Если мы не хотим увязнуть в какой-то грязи, хотим иметь чистую страну, зеленый кусочек легких Европы, если кратно не увеличим переработку коммунальных отходов, мы будем жить в грязи. В страшной грязи, вредной грязи. К концу пятилетки переработка вторичных ресурсов должна составить 50 процентов, не меньше.
Кроме того, стоит задача обеспечить не менее 25 процентов прироста всей промышленности страны на пятилетку на новых бумажных, картонных, пеллетных, мебельных заводах, а ежегодный экспорт – в размере четырех миллиардов долларов к 2025 году.
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К концу пятилетки в Беларуси должна перерабатываться как минимум половина вторичного сырья
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