К концу пятилетки в Беларуси должна перерабатываться как минимум половина вторичного сырья

Фото:

БЕЛТА

Год назад поставлена задача отказаться от использования пластика, который можно заместить бумагой отечественного производства:Кроме того, стоит задача обеспечить не менее 25 процентов прироста всей промышленности страны на пятилетку на новых бумажных, картонных, пеллетных, мебельных заводах, а ежегодный экспорт – в размере четырех миллиардов долларов к 2025 году.