К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек

18 ноября белорусский пограничный отряд обнаружил в лесу около деревни Стоки беременную женщину. Она была доставлена в Свислочскую ЦРБ. Медики провели обследование и дали консультацию.Отмечается, что сейчас на лечении в учреждениях здравоохранения Гродно находятся четыре беженца.Фото Telegram-канала "Официальный Минздрав"