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  2. К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек

К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек

За минувшие сутки к дежурной бригаде скорой помощи на белорусско-польской границе обратились 11 человек. Им оказали необходимую помощь. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Минздрава.


18 ноября белорусский пограничный отряд обнаружил в лесу около деревни Стоки беременную женщину. Она была доставлена в Свислочскую ЦРБ. Медики провели обследование и дали консультацию. 

Отмечается, что сейчас на лечении в учреждениях здравоохранения Гродно находятся четыре беженца.

Фото Telegram-канала "Официальный Минздрав"
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