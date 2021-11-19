К дежурным медикам на белорусско-польской границе за сутки обратились 11 человек

За минувшие сутки к дежурной бригаде скорой помощи на белорусско-польской границе обратились 11 человек. Им оказали необходимую помощь. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Минздрава.
18 ноября белорусский пограничный отряд обнаружил в лесу около деревни Стоки беременную женщину. Она была доставлена в Свислочскую ЦРБ. Медики провели обследование и дали консультацию.
Отмечается, что сейчас на лечении в учреждениях здравоохранения Гродно находятся четыре беженца.
Фото Telegram-канала "Официальный Минздрав"