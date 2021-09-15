К 2050 году Республика Корея намерена полностью избавиться от пластиковых отходов

– обратил внимание Мун Чжэ Ин.По его словам, Республика Корея продолжит держать курс на укрепление международного сотрудничества с целью решения проблемы пластиковых отходов, загрязняющих океан.– уточнил глава страны.Кроме того, Мун Чжэ Ин сообщил о мерах властей по борьбе с загрязнением океана, которые включают установку большего числа сооружений для сбора и удаления отходов, а также продвижение разработки соответствующих технологий.