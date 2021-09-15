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  2. К 2050 году Республика Корея намерена полностью избавиться от пластиковых отходов

К 2050 году Республика Корея намерена полностью избавиться от пластиковых отходов

Глава Республики Корея Мун Чжэ Ин сообщил, к 2030 году количество пластиковых отходов в стране уменьшится на 60%, а к 2050 году государство в полном объеме ликвидирует их, передает телерадиокомпания KBS World.


– Пластик разлагается в природе около 450 лет, а микропластик представляет угрозу не только для морских обитателей, но и для здоровья людей, – обратил внимание Мун Чжэ Ин.

По его словам, Республика Корея продолжит держать курс на укрепление международного сотрудничества с целью решения проблемы пластиковых отходов, загрязняющих океан.

– Республика Корея к 2030 году сократит количество выбрасываемого ею пластикового мусора на 60%, а к 2050 году  на 100%, – уточнил глава страны.

Кроме того, Мун Чжэ Ин сообщил о мерах властей по борьбе с загрязнением океана, которые включают установку большего числа сооружений для сбора и удаления отходов, а также продвижение разработки соответствующих технологий.
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Фото: РЕЙТЕР
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