Такую задачу ставит Миноблисполком в планах на текущую пятилетку. Планы были озвучены сегодня на областном собрании участников Всебелорусского собрания от Минской области в Борисове. Первый заместитель председателя Миноблисполкома Виктор Левкович при этом подчеркнул, что это касается всех сфер – бюджетной сферы и работников реального сектора экономики:
– При этом значительное внимание будет уделено совершенствованию системы стимулирования управленческого труда за достижение инновационных целей. На особом контроле останется своевременность выплаты заработной платы и защита прав работников предприятий и организаций, находящихся в процедурах экономической несостоятельности.
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К 2025 году в Минской области средняя зарплата увеличится в 1,5 раза
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