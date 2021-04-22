К 1 сентября в Столбцах откроют современную школу, с ходом строительства которой сегодня ознакомился Александр Турчин

Последний раз строительство школы в Столбцовском районе, к слову, было 40 лет назад. Губернатор также обозначил, что большая стройка объектов социального назначения развернута по всему региону. Александр Турчин конкретизировал:В 2022 году в Столбцах планируют провести областные «Дожинки». К этому времени, уточнил губернатор, здесь будут решены все текущие проблемы, наведен порядок. И такая же системная работа будет проведена во всех районах области.рассказал в целом о достижениях и планах по строительству в Столбцах:остановилась на особенностях новой школы:Сейчас в Столбцах функционируют две школы и гимназия. Четвертое учреждение общего среднего образования будет отличаться в первую очередь материально-технической базой.