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  2. К 1 сентября в Столбцах откроют современную школу, с ходом строительства которой сегодня ознакомился Александр Турчин

К 1 сентября в Столбцах откроют современную школу, с ходом строительства которой сегодня ознакомился Александр Турчин

Строительство долгожданной школы для активно застраивающегося в последние годы райцентра в новом микрорайоне № 7 по улице Мира, где обживаются в том числе молодые и многодетные семьи, было начато стройтрестом № 1 30 июня. В июле здесь состоялась закладка памятного знака. За это время сделано много. Сегодня ход строительных работ лично проинспектировал председатель Миноблисполкома Александр Турчин:


– В прошлом году мы здесь встречались на закладке камня, ознаменовавшего начало строительства важного для района объекта. Школа должна открыться к 1 сентября. Решил лично убедиться, как идет строительство, и обсудить некоторые вопросы, в том числе финансовые. Школа строится в соответствии с распоряжением Главы государства, поэтому финансированием объект обеспечен полностью. Если и были какие-то нюансы по оборудованию, то мы на месте их решили. Поставлена задача подрядчику увеличить количество людей, чтобы в договорные сроки ввести объект в эксплуатацию. Руководитель организации уверяет, что никаких проблем с этим не будет. Так что в День знаний встретимся здесь уже в торжественной обстановке.

Последний раз строительство школы в Столбцовском районе, к слову, было 40 лет назад. Губернатор также обозначил, что большая стройка объектов социального назначения развернута по всему региону. Александр Турчин конкретизировал:


– Если говорить о школах, то в этом году будем вводить три объекта: здесь, в Смолевичах и Колодищах. Все они будут открыты к 1 сентября. Надо понимать, что ориентировочная стоимость одной школы  – 30 миллионов рублей. Кроме этого, продолжаем строить детские сады. Новый детсад появится в Дружном Пуховичского района, начнем строить в Фаниполе. И это с учетом того, что в прошлом году было открыто рекордное количество детских дошкольных учреждений. В этом плане самые острые вопросы мы сняли. Серьезное внимание уделяем здравоохранению. Завершаем строительство поликлиники в Жодино. Думаю, что к середине этого года введем объект в эксплуатацию. Заканчиваем строительство корпуса детской поликлиники в Борисове. В этом году начали строительство поликлиники в Боровлянах. Опять же, если обратиться к цифрам, то строительство поликлиники в Боровлянах обойдется в 45 миллионов рублей. Это очень капиталоемкие объекты, на которые мы направляем средства бюджета. 


В 2022 году в Столбцах планируют провести областные «Дожинки». К этому времени, уточнил губернатор, здесь будут решены все текущие проблемы, наведен порядок. И такая же системная работа будет проведена во всех районах области.

Заместитель председателя Столбцовского райисполкома Александр Цивако рассказал в целом о достижениях и планах по строительству в Столбцах:

– В настоящее время активно идет строительство микрорайона № 7. Здесь построено больше 1000 квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2015 год построен современный многофункциональный ФОК, который пользуется популярностью у жителей райцентра. В 2017 году ввели в эксплуатацию детский садик на 230 мест. В планах – строительство еще одного детского сада. Оно начнется после окончания строительства школы. В настоящее время ее цокольная часть сделана на 98 процентов, фасады – на 30 процентов, утепление – 80 процентов. По мере готовности добавляем людей на отделочную часть. И около 1080 квартир мы должны ввести в эксплуатацию в течении трех лет.


Начальник управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома Людмила Стонько остановилась на особенностях новой школы:

– Несмотря на то что строительство еще идет, мы работаем над подбором педагогических кадров и комплектуем данное учреждение образования учащимися. Здесь будут созданы очень хорошие условия для их обучения и воспитания. Кроме современных, укомплектованных новейшим оборудованием кабинетов здесь будут работать шесть ресурсных центров, направленных на развитие творческих способностей учащихся. 


Сейчас в Столбцах функционируют две школы и гимназия. Четвертое учреждение общего среднего образования будет отличаться в первую очередь материально-технической базой.

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Фото: Андрей ЗАХАРОВ
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