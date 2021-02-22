Американские исследователи установили, что астроэзофагеальная рефлюксная болезнь, признаком которой является изжога, увеличивает риск развития рака гортани и пищевода. Работа ученых размещена на страницах журнала Американского онкологического общества CANCER, сообщает РИА Новости.
Кислотный рефлюкс, или изжога, является следствием повреждения тканей пищевода и гортани. При длительном воздействии способна вызвать развитие смертельной болезни – рака.
В 1995–1996 годах NIH совместно с Американской ассоциацией пенсионеров AARP проводили эксперименты, в которых принимали участие 3,5 миллиона человек в возрасте от 50 до 71 года. Исследователи хотели установить связь между питанием и здоровьем.
Спустя 16 лет выяснилось, что 24 процента испытуемых первоначально имели в анамнезе ГЭРБ. У 931 из них наблюдалась аденокарцинома пищевода, у 301 развивалась плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 – плоскоклеточная карцинома гортани.
Среди испытуемых с диагнозом риск развития любого из перечисленных выше видов рака был больше в два раза. Вместе с тем высокая вероятность была одинаковой для всех участников с учетом пола, курения и потребления алкоголя.
Фото: pixabay.com
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Изжога оказалась симптомом смертельной болезни
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