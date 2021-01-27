Самый активный вулкан Индонезии под названием Мерапи начал извергаться 27 января утром. Согласно информации Al Arabiya, в настоящий момент лава растеклась на расстояние до 1500 м вниз по склону. Из жерла также заметили выбросы раскаленных газов, передает ТАСС.
– Нынешнее извержение – самое значительное с тех пор, как власти страны в ноябре минувшего года повысили уровень опасности в районе вулкана, – заявила глава Центра вулканологии и управления геологическими аномалиями города Джокьякарта на острове Ява Ханика Хумайда.
– Уровень опасности оценивается как второй по значению, людям следует оставаться вне существующей пятикилометровой зоны вокруг кратера. Местные власти в провинциях Центральная Ява и Джокьякарта внимательно следят за изменениями обстановки, – добавила она.
Фото: pixabay.com
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Извержение самого активного вулкана началось в Индонезии
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