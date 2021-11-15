Израиль открыл границы для туристов, привитых "Спутником V"

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По данным на вечер 14 ноября, список "красных" стран не обновился. Так, ни одна из стран не является "красной".Въехать в Израиль туристы смогут, если они привиты и за последние 14 дней не посещали "красную" страну. Но вакцинированные "Спутником V" обязаны находиться на карантине до получения результатов серологического теста.1 ноября Израиль открыл границы для туристов, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. Это препараты таких фармкомпаний, как Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте прошлого года. С января по февраль 2021-го аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.В мае 2021 года сообщалось о прибытии первой группы иностранных туристов из США, состоящей из 12 христианских паломников. Также ожидалось, что привитые иностранцы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, но из-за распространения штамма "дельта" реализация этого решения была перенесена.