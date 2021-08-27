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Изменения в сфере таможенного регулирования можно обсудить на Правовом форуме

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым вносятся изменения в указы в сфере таможенного регулирования. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Фото: БЕЛТА

Изменения коснутся указов о таможенных сборах, о пунктах ввоза и вывоза товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в Беларуси, о совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности, о функционировании магазинов беспошлинной торговли, а также о таможенном регулировании. 

Проект направлен на приведение данных нормативных правовых актов в соответствие c Законом от 19 июля 2021 года №121-З.

Организатором публичного обсуждения выступил Государственный таможенный комитет.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 августа по 6 сентября 2021 года.
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