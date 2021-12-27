Издание Daily Mail публично извинилось перед Меган Маркл за публикацию ее письма отцу

Напомним, еще в мае этого года суд признал, что издание The Mail On Sunday и холдинг Accociated Newspapers незаконно опубликовали письмо Меган отцу, в котором она просит остановить его многочисленные интервью и обвинения в ее адрес.На сайте Daily Mail появилась небольшая статья с незамысловатым названием «Герцогиня Сассекская». Там написано об иске, который был удовлетворен в мае этого года, и о том, что издания нарушили авторское право.».