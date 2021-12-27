SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Издание Daily Mail публично извинилось перед Меган Маркл за публикацию ее письма отцу

Издание Daily Mail публично извинилось перед Меган Маркл за публикацию ее письма отцу

Война между герцогиней Сассекской и британским таблоидом подошла к концу. Daily Mail публично принесены извинения за публикацию личного письма Меган Маркл отцу, сообщает издание Super.ru.


Напомним, еще в мае этого года суд признал, что издание The Mail On Sunday и холдинг Accociated Newspapers незаконно опубликовали письмо Меган отцу, в котором она просит остановить его многочисленные интервью и обвинения в ее адрес. 

На сайте Daily Mail появилась небольшая статья с незамысловатым названием «Герцогиня Сассекская». Там написано об иске, который был удовлетворен в мае этого года, и о том, что издания нарушили авторское право.

«Суд установил, что холдинг Associated Newspapers нарушил авторские права, опубликовав отрывки из ее рукописного письма отцу в The Mail on Sunday и Mail Online. Финансовые средства правовой защиты согласованы». 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы