Из жизни ушел советский и российский актер Волдемар Лобиньш

Не стало советского и российского актера театра и кино Волдемара (Владимира) Лобиньша. Артист умер в возрасте 83 лет, пишет ТАСС.
Кадр из фильма "Полет через Атлантический океан", режиссер Раймондас Вабалас
– Вчера ушел из жизни мой дядя Владимир Лобиньш (многим известный как Voldemars Stars). Вечная память, – написал в Facebook-аккаунте племянник актера.
О причинах смерти пока не сообщается.
Волдемар Лобиньш родился 11 августа 1938 года в г. Кимры. С 1963 года – актер Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР. Снимался в фильмах "Заговор послов", "Утро долгого дня", "Отец солдата", "Полет через Атлантический океан" и других.