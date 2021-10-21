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Из жизни ушел советский и российский актер Волдемар Лобиньш

Не стало советского и российского актера театра и кино Волдемара (Владимира) Лобиньша. Артист умер в возрасте 83 лет, пишет ТАСС.

Кадр из фильма "Полет через Атлантический океан", режиссер Раймондас Вабалас

– Вчера ушел из жизни мой дядя Владимир Лобиньш (многим известный как Voldemars Stars). Вечная память, – написал в Facebook-аккаунте племянник актера.

О причинах смерти пока не сообщается.

Волдемар Лобиньш родился 11 августа 1938 года в г. Кимры. С 1963 года – актер Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР. Снимался в фильмах "Заговор послов", "Утро долгого дня", "Отец солдата", "Полет через Атлантический океан" и других.
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