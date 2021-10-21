Из жизни ушел советский и российский актер Волдемар Лобиньш

Кадр из фильма "Полет через Атлантический океан", режиссер Раймондас Вабалас

– написал в Facebook-аккаунте племянник актера.О причинах смерти пока не сообщается.Волдемар Лобиньш родился 11 августа 1938 года в г. Кимры. С 1963 года – актер Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР. Снимался в фильмах "Заговор послов", "Утро долгого дня", "Отец солдата", "Полет через Атлантический океан" и других.