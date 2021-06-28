На пересечении пр. Победителей с ул. Игнатенко загорелась машина "Форд". В результате происшествия никто не пострадал. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Отмечается, что на месте возгорания в настоящий момент работают сотрудники МЧС и ГАИ.
– В связи с этим временно ограничено движение транспорта на участке пр. Победителей от пр. Машерова в направлении ул. Игнатенко и по ул. Игнатенко от ул. Саперов в направлении пр. Победителей, – уточняется в сообщении ГАИ.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит водителей учитывать ее при выборе маршрута движения.
Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Из-за возгорания авто на участке пр.Победителей в Минске ограничено движение
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