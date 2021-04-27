Инцидент произошел на белорусско- украинской границе. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 500 бит, признанных экспертами холодным оружием.
Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
– Грузовой автомобиль MERCEDES со сборным грузом следовал из Украины. Для прохождения таможенного контроля авто направили в ведомственный пункт таможенного оформления «БрестБелтаможсервис-2». Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район. Таможенники обратили внимание, что деревянные биты имеют признаки предметов, возможно, ограниченных к перемещению через таможенную границу. Эксперты Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь подтвердили, что биты относятся к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС.
Биты изъяты до решения суда. По данному факту Брестской таможней проводится проверка.
Фото: Брестская таможня
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Из Украины пытались ввезти 500 бит
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