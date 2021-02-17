Судебный процесс начался с выяснения вопроса: могут ли репортеры вести фото-и видеосъемку? Адвокат Бабарико высказался против. А как же гласность, о которой на словах печется защитник? Далее суд разъяснил обвиняемым их права и обязанности. Затем выяснил, беседовали ли они со своими адвокатами до начала процесса. Говорят, беседовали. Вот только Бабарико повезло меньше остальных: его-то защитник явился в суд буквально в последнюю минуту. И с ходу заявил отвод судье: дескать, тот заинтересован в определенном исходе процесса. Причина такой уверенности весьма сомнительна: дескать, близкий родственник судьи – адвокат. При этом сам Лаевский – сын человека, который до недавнего времени был судьей Верховного Суда. Почему этот факт из его же биографии не помешал ему представлять интересы Бабарико? Опять рулят двойные стандарты?
Адвокаты других фигурантов только бровью повели. Говорят, что для них заявление Лаевского стало неожиданностью. Часть защитников считает, что оно удовлетворению не подлежит, часть сказала: "На усмотрение суда". Как и можно было предвидеть (причем и самим адвокатом), судебная коллегия отклонила странное ходатайство, так как оснований для его удовлетворения не имеется.
В перерыве журналисты поинтересовались мнением политолога Юрия Воскресенского по поводу попыток адвокатов Бабарико затянуть судебный процесс.
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Из суда по "делу Белгазпромбанка" пытаются устроить спектакль. В главной роли – адвокат Лаевский
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Фото: Алексей МАТЮШ