Из суда по "делу Белгазпромбанка" пытаются устроить спектакль. В главной роли – адвокат Лаевский

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Адвокаты других фигурантов только бровью повели. Говорят, что для них заявление Лаевского стало неожиданностью. Часть защитников считает, что оно удовлетворению не подлежит, часть сказала: "На усмотрение суда". Как и можно было предвидеть (причем и самим адвокатом), судебная коллегия отклонила странное ходатайство, так как оснований для его удовлетворения не имеется.В перерыве журналисты поинтересовались мнением политолога Юрия Воскресенского по поводу попыток адвокатов Бабарико затянуть судебный процесс.