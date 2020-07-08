Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Из школьного автобуса сделали шикарный дом на колесах

Из школьного автобуса сделали шикарный дом на колесах

Жители американского Орландо (штат Флорида) Робби и Присцила превратили старый школьный автобус в роскошный дом на колесах.


Пара занимается инвестициями и может работать удаленно, а их страстью являются путешествия. Поэтому молодые люди решили обзавестись собственным домом на колесах, чтобы быть абсолютно свободными в своих поездках.

Американцы купили 22-летний школьный автобус Thomas и почти два года потратили на его переделку.



В итоге получилась уютная малогабаритная квартира. Здесь есть полноценная кухня, душевая, стиральная машина, кондиционер и даже камин. В отделке использовано дерево и камень. Электричество дают установленные на крыше солнечные батареи.










Молодые люди говорят, что при переделке главным было получить как можно больше естественного света, чтобы наслаждаться единением с природой. Кроме большого количества окон изначально было установлено два световых окна в крыше. Правда, одно (над кроватью) позже пришлось убрать, чтобы уместить шесть солнечных панелей.







В 2019 году пара отправилась в путешествие по Восточному побережью, на которое ушло 8 месяцев. Они посетили 137 городов. "Определенной цели не было, – говорят они. – Мы просто плывем по течению". Путешествие пришлось прервать на четыре месяца из-за пандемии.





"Мы думали, что нам понадобится 2–3 года путешествий, чтобы посетить все места в США и Канаде, где мы хотели побывать, но во время поездки мы поняли, что более реалистичные сроки – от 3 до 5 лет", – говорят владельцы автодома. И добавляют: ничто не сравнится со свободой путешествий.


Фото: going_boundless

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
На централизованном тестировании по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов
Кухарев встретился с представителями трудовых коллективов Лидского района
По новой программе «Семейный капитал» уже 3662 многодетные семьи открыли депозитные счета
В Беларуси создадут искусственное мини-сердце
Два человека погибли из-за камнепада в Австрии
Виктор Ананич: отсутствие карантинных ограничений позволило сохранить в стране рабочие места
Экологическое состояние девяти водоемов нацпарка "Браславские озера" планируется исследовать в нынешнем сезоне
В Беларуси есть возможность собрать запланированные 8,1 миллиона тонн зерна
Премьер-министр о зарплатах: должны соответствовать производительности труда
Барановичский район отметил 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не нужно золота ему, зачем – он свой процент имеет
Сенатор Сергей Рачков посетил Минскую обойную фабрику
Единственная девушка-лесник в Белыничском лесничестве. Проект «Сапрўдныя каштоўнасці»
Депп рассказал в суде об адской жизни в браке с Эмбер Херд
На ЦТ по химии нарушений не зафиксировали
Рапота: последствия налогового маневра в России стали основной проблемой в белорусско-российских отношениях
Каранкевич: встречи с трудовыми коллективами помогают объективно оценить ситуацию на предприятиях
Вина всех фигурантов «дела банкиров» доказана, считает сторона обвинения
Премьер-министр Роман Головченко совершил рабочую поездку в Борисов
В ГАИ рассказали, как рассматривают жалобы на шум мотоциклов в городе
В СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района рекордный урожай озимого ячменя – 121 центнер с гектара
мнение
Сергей КАНАШИЦ
Грош цена
Головченко: несмотря на мировую пандемию, ситуация в экономике страны контролируемая
Сергей Сивец: демократия – это институт народовластия, а не «замаскированная» технология дестабилизации общества и государства
С 2021 года сделки с недвижимостью можно будет удостоверить у любого нотариуса
Министр образования провел прием граждан в Пинском районе
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко провел выездной прием граждан в Шарковщинском районе
Дмитрий Никуленков получил тренерский диплом
В Беларуси выздоровели 52 854 человека с COVID-19
«Ауди» врезалась в столб в Минске
Макей отметил эффективность Представительства ЮНИСЕФ в Беларуси под руководством Рашеда Сарвара
ЕС не сможет отказаться от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем
мнение
Всеволод ШИМОВ
Укол военного зонтика
«Шахтер» арендовал лучшего снайпера чемпионата Беларуси Джасурбека Яхшибоева
Экс-капитан «Городеи» Павлючек перешел в «Славию»
Презентация первой «Народной летописи Великой Отечественной войны: вспомним всех!» состоялась в Минске
Россия снимает временные ограничения на поставку белорусской говядины
В Брестской области началась заготовка черники
Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко провел прием граждан в Воложине
Фернандо Алонсо вернется в "Формулу-1" в следующем сезоне
Классическая шарлотка: секреты приготовления
При стрельбе в Нью-Джерси пострадали семь человек
Забег, автофест и ночной парад. День молодежи пройдет 18 июля на «Славянском базаре в Витебске»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет Дориана Грея
Генпрокуратура проверяет законность получения "значительного объема имущества" четырьмя фигурантами "дела банкиров"
Вице-министр экономики и инноваций Литвы: Беларусь и Литва в условиях пандемии смогли сохранить логистические связи
Физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом и бассейном открылся в Новогрудке
Авторы
СКАНИРУЙТЕ