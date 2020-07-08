Из школьного автобуса сделали шикарный дом на колесах

Жители американского Орландо (штат Флорида) Робби и Присцила превратили старый школьный автобус в роскошный дом на колесах.





Пара занимается инвестициями и может работать удаленно, а их страстью являются путешествия. Поэтому молодые люди решили обзавестись собственным домом на колесах, чтобы быть абсолютно свободными в своих поездках.

Американцы купили 22-летний школьный автобус Thomas и почти два года потратили на его переделку.









В итоге получилась уютная малогабаритная квартира. Здесь есть полноценная кухня, душевая, стиральная машина, кондиционер и даже камин. В отделке использовано дерево и камень. Электричество дают установленные на крыше солнечные батареи.





































Молодые люди говорят, что при переделке главным было получить как можно больше естественного света, чтобы наслаждаться единением с природой. Кроме большого количества окон изначально было установлено два световых окна в крыше. Правда, одно (над кроватью) позже пришлось убрать, чтобы уместить шесть солнечных панелей.

























В 2019 году пара отправилась в путешествие по Восточному побережью, на которое ушло 8 месяцев. Они посетили 137 городов. "Определенной цели не было, – говорят они. – Мы просто плывем по течению". Путешествие пришлось прервать на четыре месяца из-за пандемии.

















"Мы думали, что нам понадобится 2–3 года путешествий, чтобы посетить все места в США и Канаде, где мы хотели побывать, но во время поездки мы поняли, что более реалистичные сроки – от 3 до 5 лет", – говорят владельцы автодома. И добавляют: ничто не сравнится со свободой путешествий.





Фото: going_boundless