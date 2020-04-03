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  2. Из КамАЗа сделали роскошный автодом с кинотеатром, гаражом и даже сауной

Из КамАЗа сделали роскошный автодом с кинотеатром, гаражом и даже сауной

Автокемпер сделан в Нижнем Новгороде компанией «Волга Трейд», которая занимается производством автодомов уже около 20 лет, выпустив за это время более 500 спецмашин на базе КамАЗов и УРАЛов.


Очередной экземпляр сделан на основе КамАЗ-43118 с колесной формулой 6х6. На заводе была куплена только кабина и рама.

Машину дооснастили лебедкой и дополнительным освещением, дополнительным генератором, были усилены топливные баки, появились также боковые багажники для хранения необходимых вещей, бойлер. На крыше — специальный экспедиционный багажник и солнечные панели с аккумуляторами.


Жилой модуль — 7200 х 2400 х 2000 миллиметров. Автодом оборудован полноценной кухней, 400-литровым баком для воды, дополнительной шумоизоляцией. Есть спальня, санузел с душевой кабиной, домашний кинотеатр и даже оружейный сейф.




И вишенка на торте — походная сауна, оснащенная по желанию заказчика специальной подножкой, чтобы можно было выйти из парилки и нырнуть в какое-нибудь озеро, возле которого вы устроили привал.




Автомобиль оснащен 285-сильным двигателем.

Цена удовольствия 6—6,5 млн российских рублей за автодом без прицепа (77,7 — 84 тыс. долларов по текущему курсу). За кемпер с прицепом попросят порядка 11 млн российских рублей (около 140 тыс. долларов).

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