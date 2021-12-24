Из Беловежской пущи в Гродненскую область переселили 20 оленей

Ивьевской районной организационной структурой Республиканского общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Гродненской области в Беловежской пуще отловлено и доставлено двумя рейсами 20 особей оленя благородного.





Как сообщил заместитель генерального директора Национального парка «Беловежская пуща» Василий Арнольбик, численность благородного оленя в пуще значительно превышает оптимальную, которую реликтовый лес способен прокормить:

– По прошлогодним подсчетам охотничьих животных их было 2,6 тысячи, в 2021 году – уже 3 тысячи.

По подсчетам 2021 года в Беловежской пуще обитают 687 зубров (в 2020-м –604), 300 (260) лосей, более 1,2 тысячи (1,1 тысячи) косуль. Популяция дикого кабана насчитывает 60 (80) особей, лисицы – 400 (330), волка – 70 (70), выдры – 120 (100). По подсчетам, на территории нацпарка живут 240 (360) бобров и 200 (186) енотовидных собак.