Ивашко обыграл шестую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Германии

Илья Ивашко (ATP: 107) пробился в полуфинал турнира из категории ATP 250 с призовым фондом € 419 470 в Мюнхене. На четвертьфинальной стадии белорус одолел шестую ракетку мира Александра Зверева из Германии – 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 36 минут.
Брейканув в третьем гейме, Ивашко в дальнейшем довольного долго удерживал необходимый для выигрыша первого сета перевес (3:1, 4:2, 5:3). Но в концовке партии белорус все-таки дрогнул. Сначала он не удержал свою подачу в десятом гейме, а затем чуть хуже провел тай-брейк.
Такая развязка сета, впрочем, совершенно не выбила представителя белорусской школы тенниса из колеи. И вторую партию он, проявив при этом недюжинную волю, оставил за собой. Сделав брейк в девятом гейме, немец вышел подавать на матч при счете 5:4. Однако белорус не только устоял в этом гейме, но и выиграл два последующих. Как следствие – он закрыл сет в свою пользу.
На волне воодушевления продолжил Ивашко гнуть свою линию и в решающей третьей партии, по ходу которой он вырвался вперед с брейком – 4:1. Немец, не будь он одним из лучших теннисистов мира, конечно, просто так не сдался и сократил отставание до минимума – 3:4. Но когда показалось, что он вот-вот дожмет, белорус взял два гейма подряд и поставил победную для себя точку. При этом отметим, в восьмом и девятом геймах сета Ивашко отдал именитому сопернику всего один розыгрыш.
Ранее Ивашко, начинавший свой путь на этом турнире с квалификации, последовательно оставил не у дел Камила Майчрзака из Польши (ATP: 123) (6:4, 7:6), литовца Ричардаса Беранкиса (ATP: 89) (6:2, 3:6, 6:0), финна Эмила Руусувуори (ATP: 75) (6:1, 6:2) и американца Маккензи Макдональда (ATP: 127) (6:7, 6:1, 6:2). А соперником белоруса в полуфинале будет немец Ян-Леннард Штруфф (ATP: 44).
Участие в этом турнире принимал еще один белорус – Егор Герасимов (ATP: 76), но он вылетел в первом круге, снявшись по ходу встречи против аргентинца Гвидо Пельи (ATP: 55) при счете 0:6, 0:2.
Проходящий на грунте турнир в Мюнхене является одним из этапов подготовки теннисистов к Открытому чемпионату Франции.
Фото: twitter.com/BMWOpen2021
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Ивашко обыграл шестую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Германии
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