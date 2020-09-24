Иван Тихон – председатель Белорусской федерации легкой атлетики

Причиной собрания меньше чем за год до Олимпиады в Токио стало недавнее заявление Девятовского о невозможности продолжать работу на своем посту по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Учитывая, что уже совсем скоро легкоатлетам начинать предолимпийский зимний сезон, времени на долгие поиски и выборы претендентов на ответственный пост не было. Впрочем, прежний руководитель, за шесть лет своей работы поднявший королеву спорта на причитающийся ей уровень, позаботился о том, чтобы работа была продолжена и предложил преемника. Им оказался Иван Тихон. Символично! Лет 15 назад оба метателя молота задавали тон на мировых турнирах и были непримиримыми соперниками в секторах. Сегодня подставляют плечо друг другу. Представляя Тихона участникам конференции, Девятовский свой выбор объяснил просто:Неудивительно, что предложенную кандидатуру поддержали и в Министерстве спорта и туризма, и в зале конференций на стадионе «Динамо». Заместителем руководителя станет 22-летняя Виктория Гресь. По словам Тихона, ни выбранного прежним руководством курса, ни взятых задач он отменять не собирается. Более того: сам намерен совмещать работу в федерации с тренировками и побороться за медаль на Олимпиаде в Токио!