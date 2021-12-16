Иван Гынгазов – тенор с белорусскими корнями – дебютировал в Большом театре Беларуси в партии Самсона

XI Минский международный Рождественский оперный форум продолжился вторым спектаклем «Самсон и Далила». Событием этого вечера стал дебют в заглавных партиях двух выдающихся артистов – Ивана Гынгазова из московской «Геликон-оперы» и Оксаны Волковой, которая – редчайший в опере случай – выступила одновременно и в качестве актрисы, и в качестве постановщика спектакля.

О Гынгазове я впервые услышала из уст Надежды Павловой, приглашенной солистки двух Больших театров – Беларуси и России. В феврале 2020 года ей в паре с Гынгазовым довелось петь премьеру скандально известного «Садко» на сцене московского Большого. И конечно же, прилетев на крыльях успеха в Минск, она взахлеб рассказывала и о спектакле, и о партнерах. Особенно об Иване Гынгазове, которого мы тогда совсем еще не знали.

– Может быть, Ваня к вам на Рождественский конкурс вокалистов приедет. Он ведь еще молодой, 32 года. Почему бы и нет? – обмолвилась Надежда.

Похоже, между ними был такой разговор, ведь она сама – лауреат Гран-при 2015 года.

Но из-за грянувшей пандемии Минский международный Рождественский конкурс вокалистов не состоялся ни в том году, ни в нынешнем.

Зато сюрприз – Иван Гынгазов в партии Самсона!

Мы познакомились с ним, когда в театре еще полным ходом шли предпремьерные репетиции.

Иван Гынгазов – Самсон.

– Солист замечательный, я его сегодня слышал, – с порога сказал журналистам художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист СССР Валентин Елизарьев.

Оксана Волкова, пригласившая Гынгазова в свой спектакль, рассказала, что встретилась с ним в том же «Садко» в октябре.

– Я очень рада, что он у нас участвует, – призналась она. – Но я такого не помню, чтобы приглашенный певец вводился в еще несуществующий спектакль!

Конечно же, Иван пел эту партию и раньше.

– Это практически был мой дебют на сцене Мариинского театра, – объяснил он. –Я сначала исполнил роль Ричарда в «Бале-маскараде», а потом уже мне предложили роль Самсона, потому на эту роль не так-то просто найти исполнителя.

Кстати, Иван был поражен, обнаружив, что в Большом театре Беларуси есть как минимум два Самсона и готовится третий!

– Я приехал и понял, что в театре все в порядке, театр может! Редко кто может себе позволить такое название!

Кстати, партию Далилы в Мариинском театре с Гынгазовым исполняла Екатерина Семенчук – минчанка, ставшая звездой мировой оперной сцены. Завтра мы услышим ее у нас в сольном концерте.

А у сибиряка Ивана Гынгазова, как ни странно, тоже обнаружились белорусские корни!

– Я на четверть белорус, у меня бабушка из-под Минска, деревня Неманица, Борисовский район. Полчаса от аэропорта на машине! Ее семья здесь жила, пока ей не исполнилось 18 лет. Потом она забрала всех братьев и сестер в Сибирь и там их воспитывала. Такие уж люди…

Не знаю, успел ли Иван побывать и в Неманице, и в Светлогорске, где живут его родственники, но партию Самсона он исполнил замечательно, хоть и совсем иначе, чем за день до него Дмитрий Шабетя. В его Самсоне поначалу больше от растерянного мальчика, чем от героя, и лишь постепенно он восходит к высотам мужественности и трагизма.

Точно так же и Далила в исполнении Оксаны Волковой оказалась гораздо более рассудочной, жесткой и жестокой (почти как леди Макбет), чем у Анастасии Малевич, которая, напротив, пленила своей обворожительной женственностью и страстью.

Оксана Волкова – Далила.

Я спросила у Оксаны, легко ли быть самой себе режиссером.

– Ну, если честно, я такое больше практиковать не буду, – ответила она. – Вот прошла я сегодня сцену со жрецом и почувствовала, что мое тело совершенно по-другому работает, чем я вижу со стороны!

И тем не менее огромный артистический опыт Оксаны дает о себе знать в каждой мизансцене. «Самсон и Далила» – не просто концепция, не просто спектакль, но и драгоценная рама для самых разных актерских индивидуальностей. Каждое мгновенье актеры предстают в самых выгодных ракурсах, в самых лучших условиях звукоизвлечения, и драматизм от этого только растет.

Убеждена, что этот спектакль вырастит для нас еще не одну плеяду выдающихся белорусских оперных артистов. Да и гости из разных стран и театров захотят в нем блеснуть!

– Уже все звонят и говорят: «Ну когда ты нас уже позовешь? Когда, когда, когда?» – смеется Оксана.

И их можно понять! Ведь такого золотого во всех смыслах спектакля в мире больше нет.

juliaandr@gmail.com

Фото Большого театра Беларуси.

