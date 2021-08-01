Иван Эйсмонт о ситуации с Тимановской: абсолютно позорный конец карьеры, который она пытается привязать к политике

Журналист и телеведущий Иван Эйсмонт в эфире программы "Главный эфир" на АТН прокомментировал инцидент с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
- Случился скандал и с одной из белорусских спортсменок. Двух наших спринтерш не допустили к соревнованиям из-за нехватки допинг-проб, тренеры решили заявить в эстафету Кристину Тимановскую, которая накануне провалила свою коронную дистанцию. Показала себя абсолютно не готовой к Играм, зато оказалось готова молоть языком. Похоже, самое противное выступление на Олимпиаде мы уже увидели, - считает Иван Эйсмонт.
Журналист отметил, что девушке дали шанс исправиться и любой спортсмен за такую возможность будет буквально хвататься:
- Но здесь, видимо, не про спорт. Сразу возникли подозрения в неустойчивом психологическом состоянии спортсменки, что подтвердили и врачи. Сегодня в обед Кристина Тимановская отправлена с Олимпиады домой - как говорится, не хочешь выступать - не надо. Видимо, дама немного забыла, что это не курорт, и любой спортсмен, который заканчивает выступление, дисквалифицируется или получает травму, едет домой - таковы правила. И в целом такое ощущение, что летела Тимановская в Японию именно для всего этого дешевого фарса, а не хорошего выступления. Абсолютно позорный конец карьеры, который она пытается привязать к политике, - заключил Эйсмонт.
Видео: АТН
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