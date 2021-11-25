IV Форум ученых государств – участников СНГ состоится в 2022 году в Бишкеке

IX заседание Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников СНГ прошло 25 ноября в Национальной академии наук Беларуси. Мероприятие состоялось в рамках III Форума ученых государств – участников СНГ, который проходит 25–26 ноября в Минске. Подробности приводит пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
Уточняется, что участие в заседании Совета приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Международной ассоциации академий наук и Исполнительного комитета СНГ.
«Участники мероприятия заслушали информацию о выполнении решений предыдущего заседания Совета и деятельности базовых организаций государств – участников СНГ в области фундаментальной науки, обсудили перспективы дальнейшей работы над проектом Договора о создании Межгосударственного фонда научных исследований государств – участников Содружества Независимых Государств и определили место проведения IV Форума ученых государств – участников СНГ. Он пройдет в 2022 году в Бишкеке», – отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что на заседании был избран председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников СНГ. Им стал президент Национальной академии наук Кыргызской Республики Мурат Джуматаев.