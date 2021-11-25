IV Форум ученых государств – участников СНГ состоится в 2022 году в Бишкеке

Уточняется, что участие в заседании Совета приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Международной ассоциации академий наук и Исполнительного комитета СНГ.отметили в пресс-службе.Также сообщается, что на заседании был избран председатель Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств – участников СНГ. Им стал президент Национальной академии наук Кыргызской Республики Мурат Джуматаев.