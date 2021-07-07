7 июля Ицхак Герцог принес в Кнессете (парламенте страны) присягу в качестве 11-го президента Израиля. Об этом сообщает ТАСС.
- Торжественно обязуюсь хранить верность Израилю и его законам и преданно исполнять обязанности президента государства, - повторил Герцог в соответствии с правилами церемонии слова присяги за спикером Кнессета Мики Леви, после чего поставил подпись под текстом.
Герцог был избран на президентский срок в соответствии с законом по результатам голосования 120 депутатов Кнессета 2 июня.
Напомним, в Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.
К слову, президентом может стать только гражданин, который постоянно проживает в Израиле.
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Ицхак Герцог принес присягу как новый президент Израиля
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