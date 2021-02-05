Итоги студотрядовского движения подвели в Бресте

Первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк, обращаясь ко всем собравшимся, отметил:
–В этом году нам удалось трудоустроить 2970 человек в составе 239 студенческих отрядов. В том числе работали более тысячи несовершеннолетних ребят. И это несмотря на трудные эпидемиологические условия. В этом году приложим усилия, чтобы число занятых молодых людей увеличилось. Для них это не только трудовой опыт и собственный заработок, но и школа жизни, а также возможность внести вклад в социально-экономическое развитие региона.
Поздравить передовиков пришли представители исполнительной власти области и города, руководство областной организации БРСМ, а также представители учебных заведений и принимающих организаций.
Их присутствие – повод убедиться в том, что государство не оставляет без внимания вопросы летней занятости молодых людей и всячески этому содействует. Почетные гости не скрывали, что сами когда-то были активными участниками студотрядовского движения, отмечая в его важность и значимость для нашей страны.
– Все мы вышли из студенческих отрядов. Это была прекрасная школа жизни, наполненная яркими эмоциями, воспоминания и знакомством со множеством интересных людей. Современные молодые люди, где бы они ни учились, обязательно должны попробовать потрудиться в данном движении. География нынешних студенческих отрядов с каждым годом растет и прибавляется в специальностях. А вместе с этим растет и экономический эффект, – подчеркнул заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Геннадий Борисюк.
Почетными грамотами Брестской областной организации Белорусского республиканского союза молодежи и ценными подарками были награждены лучшие отряды и их передовики.
– Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Уже сейчас мы начали формировать перечень организаций и предприятий, которые смогут принять у себя на работу молодых людей в новом трудовом семестре, –резюмировал Юрий Сегенюк.
Фото Юлии Рогащук