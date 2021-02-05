Итоги студотрядовского движения подвели в Бресте

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Поздравить передовиков пришли представители исполнительной власти области и города, руководство областной организации БРСМ, а также представители учебных заведений и принимающих организаций.Их присутствие – повод убедиться в том, что государство не оставляет без внимания вопросы летней занятости молодых людей и всячески этому содействует. Почетные гости не скрывали, что сами когда-то были активными участниками студотрядовского движения, отмечая в его важность и значимость для нашей страны.– подчеркнул заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Геннадий Борисюк.Почетными грамотами Брестской областной организации Белорусского республиканского союза молодежи и ценными подарками были награждены лучшие отряды и их передовики.–резюмировал Юрий Сегенюк.