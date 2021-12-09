Итальянские ученые изобрели революционный способ изготовления упаковки из панцирей креветок

Революционный способ изготовления упаковочного материала из панцирей креветок и других морских животных изобрели ученые из университета Сиены. Предполагается, что их открытие поможет в борьбе с производством пластика для одноразового использования, пишет rg.ru.
Материал будет применяться для упаковки различных продуктов, но исследователи заявляют, что их разработку можно использовать и в качестве удобрения для растений. Они выяснили, что хитин, который содержится в панцирях морских животных, - это природный полимер. В сочетании с продуктами деревообработки он приобретает антимикробные, антиоксидантные и фотозащитные свойства.
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