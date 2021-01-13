Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Италия может продлить режим ЧС до 30 апреля

Италия может продлить режим ЧС до 30 апреля

Власти Италии рекомендуют продлить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса до 30 апреля, передает ТАСС.


– Предлагаем продлить режим ЧС, срок которого истекает 31 января, до 30 апреля, – заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Напомним, режим ЧС в Италии был введен год назад. За это время его срок продлевался дважды.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В США зарегистрировали максимальный уровень смертей из-за COVID-19 за сутки
ВОЗ зафиксировала рекордные показатели по COVID-19 в мире
На едином портале электронных услуг стала доступна процедура госрегистрации информационных ресурсов
В Беларуси теперь действует запрет на спам в почтовых ящиках
Врач рассказал, какие лекарства нельзя принимать больным коронавирусом
Япония полностью запретила въезд иностранцам, включая бизнесменов
"Здоровье важнее впечатлений" – кондитер рассказала, как выбрать хороший торт на детский праздник
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе
Моргенштерн вновь попал в эпицентр скандала: на этот раз его обвинили в плагиате
Румяные, горячие и ароматные. Топ-6 простых рецептов домашних пирожков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Просто уголовная наглость
На Мальдивах из-за туристов увеличилось число случаев заболевания коронавирусом
Биржа: 13 января евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Модный дом Gucci будет поставлять костюмы для Ленина
В Оберхофе стартует шестой этап Кубка мира по биатлону
В МВД посчитали угрозы и оскорбления в свой адрес – возбуждено 322 уголовных дела
Гомельчанин хранил более 1,7 г альфа-PVP
Какое наказание грозит за лайк под неприличным фото согласно новой редакции УК
В Израиле сообщили, когда иностранные туристы вновь смогут посещать страну
В Пинске пассажирка автобуса предъявила контролерам поддельное удостоверение инвалида
В Витебске у троллейбуса на ходу отвалилось колесо
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Проверка на интеллект
Италия может продлить режим ЧС до 30 апреля
Соболенко завоевала свой девятый титул в одиночном разряде, выиграв турнир в Абу-Даби
ВОЗ: новый штамм коронавируса обнаружили в 50 странах и районах
Австралийские ученые совершили прорыв в борьбе с супербактерией
В Палате представителей США призвали «освободить» южные штаты
Президента Армении госпитализировали
Теперь за нетрезвую езду могут лишить прав на восемь лет
«Странная забава»: Малышева рассказала, чем опасно купание в проруби на Крещение
В связи с усилением морозов Красный Крест откроет на ул. Ваупшасова пункт обогрева
Самара превратилась в город-сугроб. Такого аномального снегопада населенный пункт не видел полвека
мнение
Виктория КОХНО
Где родился, там и пригодился
Прогноз погоды на 14 января: снег, гололедица и до -14 °С
Витебские таможенники задержали нелегальную партию автозапчастей на 120 тысяч рублей
Премьер-министр Эстонии уходит в отставку на фоне коррупционного скандала
Индия планирует привить своей вакциной от коронавируса миллиард человек
Сырое коровье молоко вошло в тройку самых продаваемых товаров на БУТБ
Более 240 окаменелых следов динозавров было обнаружено на востоке Китая
В Борисове сотрудники МЧС сняли парня с ограждения балкона на девятом этаже
В США впервые за 70 лет разрешили привести в исполнение смертную казнь женщины
Украина внесла Беларусь в красный список по коронавирусу
Отпуск? Нет, спасибо! Какие знаки зодиака истинные трудоголики
мнение
Вадим ГИГИН
Дрогнули только слабые
В Минском районе появились новые памятники природы местного значения
Онлайн-трансляцию с птичьей кормушки в Беловежской пуще посмотрели более двух тысяч человек
Первый энергоблок БелАЭС выведен на сто процентов мощности
Авторы
СКАНИРУЙТЕ