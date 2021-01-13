Власти Италии рекомендуют продлить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса до 30 апреля, передает ТАСС.
– Предлагаем продлить режим ЧС, срок которого истекает 31 января, до 30 апреля, – заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.
Напомним, режим ЧС в Италии был введен год назад. За это время его срок продлевался дважды.
Фото: pixabay.com
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Италия может продлить режим ЧС до 30 апреля
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