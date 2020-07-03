Историк Николай Борисенко: «Забывая свою историю, мы обречены на ее повторение»

Об этом руководитель историко-патриотического поискового клуба «Виккру» Николай Борисенко сказал в интервью sb.by:

— Стоит нам забыть историю минувших войн и революций, и мы будем обречены на их повторение. Сегодня мы живем в стабильном и спокойном государстве, таким и должны передать его следующим поколениям. Молодежи важно и нужно напоминать, что пережили наши предки, причем напоминать не столько фильмами и книгами, а живой работой, поэтому наш поисковой клуб охотно сотрудничает с волонтерами из студентов и молодых рабочих. В результате они переоценивают многое. Мы видели многое, многое пережили. Были взлеты и падения. Моему поколению никак не уйти от темы страшных лет Великой Отечественной, мы еще застали ветеранов в достаточно молодом возрасте. А сейчас уже внуки и правнуки погибших во время войны интересуются своей родословной. Мы получаем более 600 писем в год не только из Беларуси, но и из соседних стран. Именно в исторической памяти наша сила. И забыть об этом — значит потерять связь между поколениями.