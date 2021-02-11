Когнитивные способности в пожилом возрасте поможет сохранить особая диета. На этом настаивают британские ученые, пишет MedicalXpress.
Секрет раскрыт: чудодейственная диета – это средиземноморская. Иными словами, та, в которой много зеленых листовых овощей и мало красного мяса. Связь такого типа питания с когнитивными способностями человека выявили британские ученые. Опытным путем, после прохождения участниками эксперимента ряда тестов на память, скорость мышления, знание слов было выяснено: пожилые люди, предпочитающие средиземноморскую диету, имеют самые высокие показатели когнитивных функций.
При этом данный тип питания не влияет на физиологические признаки здоровья мозга.
Фото: pixabay.com
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Исследователи назвали диету, которая поможет спасти ум от старости
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