Согласно исследованию, проведенному компанией "Delta Системы безопасности", квартиры по меньшей мере 20% россиян ограбили, пока хозяева пребывали в отпуске, информирует РИА Новости.
– Меньше половины опрошенных (множественный выбор), 48%, рассказали, что никогда не сталкивались с проблемами с имуществом во время длительного отпуска, то же касается и их родственников и друзей. А вот 34% респондентов пожаловались, что во время отпуска или длительного отсутствия их затапливали соседи сверху. 22% подверглись взлому с ограблением, а еще 17% вспомнили о незаконном проникновении третьих лиц в их жилье, которое, к счастью, закончилось лишь испугом. Восемь процентов респондентов рассказали, что за время отпуска в их квартире (или доме) случился пожар, а у 3% – утечка газа, – уточняется в отчете, составленном по итогам собеседования 1,2 тысячи жителей России.
Отмечается, что 61% жителей Российской Федерации обращаются к друзьям, родственникам и соседям с просьбой присматривать за квартирой или домом во время их отсутствия. Вместе с тем 34% хозяев квадратных метров просят проверять помещение не реже нескольких раз в неделю. А 31% полагают, что смотреть за квартирой или домом нужно ежедневно. Для 26% хватает проверки один раз в неделю, а 9% просят заглядывать всего раз в несколько недель.
– К слову, и наличие охранного комплекса не гарантирует спокойный отдых собственникам жилья. 31% опрошенных россиян признались, что, невзирая на установленную сигнализацию, все равно просят родственников периодически проверять их имущество. 46% доверяют охранному комплексу, но окончательно избавиться от опасений не могут, так как не исключают, что могут произойти непредвиденные обстоятельства. А вот 23% полностью доверяют установленной системе безопасности и не думают переживать, даже если отпуск затянется, – резюмировали специалисты.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2008
Исследование показало, что квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
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