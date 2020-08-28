Испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре

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БЕЛТА

В пресс-службе Министерства здравоохранения проинформировали, что специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по этому вопросу. Так, белорусская сторона уже определила клинические базы для проведения испытаний. Сейчас уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований.Определяются категории и количество пациентов., – отметили в пресс-службе.Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики.