Его подозревают в раскрытии секретных данных, клевете и симуляции преступления, уточняет ТАСС.
Расследование в отношении вице-премьера и лидера партии «Подемос» Пабло Иглесиаса может быть проведено на основе дела о краже телефона его бывшего консультанта Дины Бусельхам.
В 2015 году у Бусельхам украли мобильный телефон. Полиция начала разбираться с произошедшим и обнаружила, что изображения с карты памяти украденного телефона были в распоряжении бывшего инспектора полиции. Правоохранители начали выяснять, вел ли тот слежку за политической партией. В то же время Иглесиас выступал в роли потерпевшей стороны. Но позже оказалось, что ему передали эту же карту памяти, а владелице он об этом не сказал.
Предполагается, что Иглесиас пытался использовать дело о краже и слежке в своих целях, дабы заполучить выборные преимущества.
Фото: pixabay.com
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Испанский суд может начать расследование в отношении вице-премьера Иглесиаса
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