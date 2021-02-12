Искажение работы госСМИ осуществляется целенаправленно – главред «Аршанскай газеты»

Дискредитация работы госСМИ осуществляется целенаправленно. Таким мнением поделилась главный редактор «Аршанскай газеты», журналистка с более чем 20-летним стажем Анастасия Турок, которая принимала участие в освещении VI Всебелорусского народного собрания.
Анастасия Турок впечатлена многогранностью вопросов, затронутых Главой государства и участниками мероприятия. В силу профессиональной деятельности, самой волнующей для нее стала тема информационной безопасности, на которой заострил внимание Президент:
– В информационном поле развернулась настоящая война за внимание аудитории. Искажение работы госСМИ, активно реплицируемое негативное отношение к ним в интернете осуществляется целенаправленно. Я возмущена обесцениванием работы профессиональных журналистов: ни в коем случае нельзя ставить в один ряд их материалы с информацией, вбрасываемой блогерами или интернет-ресурсами, не имеющими статуса СМИ. Их цель – привлечь и удержать читателей. И в ход идет все: скандалы, непроверенные факты, темы «погорячее». При этом говорить о качестве материалов зачастую не приходится.
Как руководитель районной газеты и депутат районного Совета депутатов Анастасия Турок делом и «пером» доказывает эффективность работы госСМИ с населением. Один из последних случаев был связан с обращением к ней как к депутату жительницы деревни Лариновка по поводу проблем с уличным освещением. Вопрос удалось решить быстро. Женщина осталась довольна, в том числе искренней заинтересованностью помочь решить ее проблему. Еще один приведенный пример касался ее журналистской деятельности. «Местный интернет-ресурс дал искаженную информацию о недостроенной дороге в деревне Свистелки. Мы тоже съездили, поговорили с местными жителями и подготовили материал. На деле оказалось, что дорога строится, населенный пункт развивается. И люди этому рады», – отмечает главред «Аршанскай газеты». При этом Анастасия Турок акцентировала внимание на том, что и госСМИ регулярно печатают и выдают в эфир критические материалы, только фактура – проверенная.
Анастасия Турок также подчеркнула необходимость критичного отношения к источникам информации. «Когда критика идет ради критики и скандала, превалирует обилие криминальных новостей и ЧП, а материалы социальной тематики сводятся к рерайту с других изданий, как правило, государственных, это о многом говорит. В таких случаях следует задуматься о доверии к информации, получаемой на данном ресурсе», – заключила журналист.
Фото из личного архива героини
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Искажение работы госСМИ осуществляется целенаправленно – главред «Аршанскай газеты»
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