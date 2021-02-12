Искажение работы госСМИ осуществляется целенаправленно – главред «Аршанскай газеты»

Анастасия Турок впечатлена многогранностью вопросов, затронутых Главой государства и участниками мероприятия. В силу профессиональной деятельности, самой волнующей для нее стала тема информационной безопасности, на которой заострил внимание Президент:Как руководитель районной газеты и депутат районного Совета депутатов Анастасия Турок делом и «пером» доказывает эффективность работы госСМИ с населением. Один из последних случаев был связан с обращением к ней как к депутату жительницы деревни Лариновка по поводу проблем с уличным освещением. Вопрос удалось решить быстро. Женщина осталась довольна, в том числе искренней заинтересованностью помочь решить ее проблему. Еще один приведенный пример касался ее журналистской деятельности. «Местный интернет-ресурс дал искаженную информацию о недостроенной дороге в деревне Свистелки. Мы тоже съездили, поговорили с местными жителями и подготовили материал. На деле оказалось, что дорога строится, населенный пункт развивается. И люди этому рады», – отмечает главред «Аршанскай газеты». При этом Анастасия Турок акцентировала внимание на том, что и госСМИ регулярно печатают и выдают в эфир критические материалы, только фактура – проверенная.Анастасия Турок также подчеркнула необходимость критичного отношения к источникам информации.заключила журналист.Фото из личного архива героини