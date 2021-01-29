Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко проведет 30 января прямую телефонную линию.
Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 по телефону в Минске 8 (017) 328-53-24.
Члены Президиума Совета Республики продолжат проводить прямые телефонные линии и приемы граждан. График этих мероприятий на февраль мы опубликуем в скором времени.
Фото из архива БЕЛТА
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Исаченко завтра проведет прямую телефонную линию
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