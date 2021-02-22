Сегодня заместитель председателя Совета Республики Национального собрания, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Анатолий Исаченко встретился с Постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси Александрой Соловьевой, сообщается на официальном сайте Совета Республики.
Стороны обсудили взаимодействие в рамках работы по достижению Целей устойчивого развития в Беларуси, приоритетность зеленой экономики, а также потенциал сотрудничества в области реализации ЦУР в регионах, в том числе пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Фото: Совет Республики
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Исаченко встретился с постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси
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