Исаченко: возрастают риски прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ

Возрастают риски прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, член совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Исаченко во время заседания совета и тринадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ, информирует БЕЛТА.
"Прежде всего хочу от имени белорусской стороны поблагодарить всех за плодотворную работу. Сделано немало, особенно с учетом непростой геополитической ситуации. Отдельно хочу акцентировать внимание на возросших рисках прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ, – сказал Анатолий Исаченко. – Парламентская дипломатия призвана способствовать снижению напряженности. Но мы видим, как отдельные парламенты стран Запада принимают разного рода недружественные резолюции. И все это происходит на фоне демонтажа основных геополитических договоренностей. В текущем месяце США в одностороннем порядке вышли из очередного международного договора. На этот раз из Договора по открытому небу, участником которого является Беларусь. Налицо деградация международных правовых механизмов по контролю над вооружениями. Вывод один – такой непростой обстановке противостоять можно только коллективными усилиями".
Зампредседателя Совета Республики отметил важность вступившего в силу в прошлом году Соглашения о сотрудничестве государств – членов ОДКБ в области обеспечения международной информационной безопасности, а также своевременность принятия в связи с этим ассамблеей концепции, плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам.
По словам Анатолия Исаченко, в условиях нарастания глобальных террористических угроз исключительную актуальность имеет деятельность ОДКБ по реализации Контртеррористической стратегии ООН. ОДКБ необходимо наращивать контакты с контртеррористическими структурами и уполномоченными лицами не только ООН, но и ОБСЕ, СНГ, ШОС.
Мероприятие проходит под руководством председателя Государственной думы Федерального собрания России, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина в формате видеоконференции. В составе белорусской делегации – член Президиума Совета Республики Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Игорь Лавриненко и заместитель генерального секретаря Совета МПА СНГ – полномочный представитель Национального собрания Беларуси Виктор Когут.
В повестке дня – 12 вопросов. Особое внимание уделено итогам работы по реализации приоритетов председательства России в ОДКБ в 2020 году, обстановке в зоне ответственности ОДКБ и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
Для рассмотрения парламентариям представлены три проекта рекомендаций, проекты концепции плана действий и инструментария в вопросах противодействия кибервызовам и угрозам, а также программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств ОДКБ на 2021–2025 годы.
Фото: БЕЛТА
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