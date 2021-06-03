Обращения жителей Заславля рассмотрел заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко сегодня во время единого дня приема граждан. Касались они ремонта подъездных дорог, выделения субсидий на покупку жилья для многодетных семей, возвращения денег от фирм, не выполнивших договорные обязательства. По мнению Анатолия Исаченко, такая практика диалога позволяет комплексно определить проблемные вопросы, волнующие жителей конкретного региона:
Фото из архива БЕЛТА
– Вся поступившая информация будет детально изучена в Совете Республики, и по каждому обращению мы примем необходимое решение.
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Исаченко провел личный прием граждан в Заславле
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