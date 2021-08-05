Ирина Курочкина завоевала серебряную медаль в вольной борьбе на Олимпиаде

Курочкина, выступающая в весовой категории до 57 кг, уступила Каваи со счетом 5:0.Ранее наша спортсменка в 1/8 финала вышла победительницей в поединке со спортсменкой из Индии Аншу Аншу (8:2), а в четвертьфинале сразилась с серебряной медалисткой Игр в Рио-де-Жанейро Валерией Кобловой из России, которую одолела со счетом 6:3. В полуфинальном поединке с Эвелиной Николовой Курочкина одержала победу с ошеломительным счетом – 11:0.Это уже третья медаль в белорусской национальной копилке. Ранее олимпийским чемпионом в Токио стал наш соотечественник Иван Литвинович, выступающий в прыжках на батуте. А легкоатлет Максим Недосеков принес нашей стране бронзу в прыжках в высоту.Совсем скоро Беларусь ждет еще одна медаль в вольной борьбе. Сегодня Магомедхабиб Кадимагомедов в весе до 74 кг одолел противника из Италии Франка Чамисо Маркеса со счетом 9:7. Таким образом, представитель белорусской сборной вышел в финал и гарантировал себе как минимум серебряную медаль. А вот Ванесса Колодинская в весе до 53 кг в последние секунды поединка уступила китаянке Кинью Панг и теперь сразится за бронзу.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.