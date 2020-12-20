Ирина Довгало: Солидарность? Или вы нам не товарищи...

Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Сегодня много говорится о солидарности. О необходимости государств находить варианты решения проблем во всех сферах жизни, объединяться для мирной жизни людей. Наверное, именно поэтому Генеральная Ассамблея ООН учредила 20 декабря 2006 года день солидарности людей.И вот уже почти полтора десятка лет эта организация обращает внимание мирового сообщества на важнейшие социальные проблемы, на совместную борьбу с безработицей и другими глобальными вызовами.Кстати, солидарность является и одним из принципов Европейской Хартии по правам человека. Вы думаете, это все? Нет. Копенгагенская декларация 1995 года, которую называют "Декларацией тысячелетия ", объявила солидарность важной мировой ценностью ! Взаимопомощь и поддержка необходимы всем.И это далеко не все декларативные призывы к солидарности. Но призывы, увы, не всегда действия. Создаётся впечатление, что идёт жёсткая системная работа по разобщению в первую очередь людей и, как следствие, государств. И ещё. Если мы должны стремиться к солидарности, то для чего концентрация войск у границ того или иного государства? Для чего вновь и вновь изобретать новые и новые виды оружия? А его в мире столько, что, если все и сразу его применят, то никому и никакая солидарность уже не понадобится.Ещё Мартин Лютер Кинг сказал: мы или научимся жить вместе, как братья, либо все вместе погибнем , как глупцы. Вот и вся солидарность.