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Ирина Довгало: Солидарность? Или вы нам не товарищи...

Мнение по поводу солидарного решения мировым сообществом актуальных проблем депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало разместила на своем Telegram-канале.


Сегодня много говорится о солидарности. О необходимости государств находить варианты решения проблем во всех сферах жизни, объединяться для  мирной жизни людей. Наверное, именно поэтому Генеральная Ассамблея ООН  учредила 20 декабря 2006 года день солидарности людей. 

И вот уже почти полтора десятка лет эта организация обращает внимание мирового сообщества  на важнейшие социальные проблемы, на совместную борьбу с безработицей и другими глобальными вызовами. 

Кстати, солидарность является и одним из принципов Европейской Хартии по правам человека.  Вы думаете, это все? Нет.  Копенгагенская декларация 1995 года, которую называют "Декларацией тысячелетия ",  объявила солидарность  важной мировой ценностью !  Взаимопомощь и поддержка  необходимы всем. 

И это далеко не все декларативные призывы к солидарности. Но призывы, увы, не всегда действия. Создаётся впечатление, что идёт жёсткая системная работа по разобщению в первую очередь людей и, как следствие, государств. И ещё. Если мы должны стремиться к солидарности, то для чего концентрация войск у границ того или иного государства? Для чего вновь и вновь изобретать новые и новые виды оружия? А его в мире столько, что, если все и сразу его применят, то никому и никакая солидарность  уже не понадобится.

Ещё Мартин Лютер Кинг сказал: мы или научимся жить вместе, как братья, либо все вместе погибнем , как глупцы. Вот и вся солидарность.

Фото Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
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