Ирина Довгало: Солидарность? Или вы нам не товарищи...

Мнение по поводу солидарного решения мировым сообществом актуальных проблем депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Довгало разместила на своем Telegram-канале.
Сегодня много говорится о солидарности. О необходимости государств находить варианты решения проблем во всех сферах жизни, объединяться для мирной жизни людей. Наверное, именно поэтому Генеральная Ассамблея ООН учредила 20 декабря 2006 года день солидарности людей.
И вот уже почти полтора десятка лет эта организация обращает внимание мирового сообщества на важнейшие социальные проблемы, на совместную борьбу с безработицей и другими глобальными вызовами.
Кстати, солидарность является и одним из принципов Европейской Хартии по правам человека. Вы думаете, это все? Нет. Копенгагенская декларация 1995 года, которую называют "Декларацией тысячелетия ", объявила солидарность важной мировой ценностью ! Взаимопомощь и поддержка необходимы всем.
И это далеко не все декларативные призывы к солидарности. Но призывы, увы, не всегда действия. Создаётся впечатление, что идёт жёсткая системная работа по разобщению в первую очередь людей и, как следствие, государств. И ещё. Если мы должны стремиться к солидарности, то для чего концентрация войск у границ того или иного государства? Для чего вновь и вновь изобретать новые и новые виды оружия? А его в мире столько, что, если все и сразу его применят, то никому и никакая солидарность уже не понадобится.
Ещё Мартин Лютер Кинг сказал: мы или научимся жить вместе, как братья, либо все вместе погибнем , как глупцы. Вот и вся солидарность.
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