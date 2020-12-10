Ирина Довгало: Помните о правах, пользуйтесь правом... Но! Не забывайте об обязанностях

Почему именно сегодня мы говорим о правах? В этот день, 10 декабря 1948 года, в Париже Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация прав человека. Стоит отметить, что не один день специалисты в области права разных стран готовили сей документ. За прошедшие 72 года Декларация переведена более чем на 500 языков мира. Это говорит о том, что востребованность документа не только не снижается, а, напротив, только возрастает.
Время неумолимо идет вперед, и жизнь не просто диктует свои новые правила, а требует! И вот в 1976 году был принят Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. И везде говорится о правах.
Сразу отмечу, что Декларации легли в основу конституций многих стран мира. Кстати, по нашей Конституции государство ответственно перед гражданином за создание условий для свободного и достойного развития личности. Но не нужно забывать, что и гражданин ответственен перед государством за неукоснительное выполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией.
Но на любую декларацию должен быть свой орган, который занимается укреплением системы защиты прав человека, коим и является Совет по правам человека, который был создан 15 марта 2006 года (а день – прям наш День Конституции).
Как много документов, деклараций, рекомендаций, требований по выполнению прав человека. И это правильно. Ведь права являются неотъемлемым достоянием всех людей. Причем независимо от цвета кожи, веры, социального происхождения или любого другого аспекта.
Право на жизнь и свободу. Этими правами должны обладать все.
И все-таки важно, чтобы за правами каждый человек помнил об обязанностях. Главная обязанность человека – не нарушать права других людей. А еще.... Еще не просто обязанность, а священный долг – защищать свою страну, потому что дым Отечества светлее огня на чужбине.
Фото: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
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