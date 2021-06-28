Об этом сегодня рассказал журналистам исполнительный директор компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар после встречи с Президентом Беларуси. Напомним, указ о строительстве в Минске многофункционального комплекса «Северный Берег» Александр Лукашенко подписал 13 мая этого года. В первую очередь планируется возвести здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Помимо традиционных объектов недвижимости, акцент будет сделан на социальную инфраструктуру: детские сады, школы, современный университет, спортивные сооружения, объекты здравоохранения.
На вопрос о том, как продвигается реализация проекта, Мухаммед аль-Аббар ответил:
– Очень много работы уже проделано. Началось проектирование различных объектов. Я рад, что все согласования пройдены. В течение 48 часов мы подпишем инвестиционный договор по этому проекту и будем готовы выходить на строительную площадку. Это очень объемный и глобальный проект, и я с нетерпением жду начала его реализации.
Мухаммед аль-Аббар также отметил, что бизнес-климат в стране играет ключевую роль с точки зрения привлечения инвестиций и других составляющих торгово-экономического сотрудничества.
– В этом плане в Беларуси мы встретили всяческую поддержку, – добавил арабский бизнесмен.
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Инвестиционный договор о реализации проекта «Северный Берег» в Минске будет подписан в ближайшее время
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