Инвестиционный договор о реализации проекта «Северный Берег» в Минске будет подписан в ближайшее время

На вопрос о том, как продвигается реализация проекта, Мухаммед аль-Аббар ответил:Мухаммед аль-Аббар также отметил, что бизнес-климат в стране играет ключевую роль с точки зрения привлечения инвестиций и других составляющих торгово-экономического сотрудничества.– добавил арабский бизнесмен.