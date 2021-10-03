Интервью Лукашенко с CNN: цель была вывести из себя Президента

Такой вывод сделали эксперты во время круглого стола в эфире телеканала "Беларусь 1" при обсуждении интервью Александра Лукашенко американской телекомпании CNN.
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Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил, что ранее было достигнуто и публично озвучено соглашение о том, что интервью купироваться не будет.
– Оно было купировано. Наблюдалось обилие фейков. Мэтью Чанс излагал их в виде вопросов, а иногда даже в виде нападок, оскорблений и унижений. Это пропаганда, причем не самого высокого качества. Была также нарушена этика, – озвучил мнение он.
Журналист RT Константин Придыбайло высказался о тактике, которую избрал представитель CNN:
– CNN, в принципе, является традиционным СМИ для американских журналистов. Когда они договариваются об одном, а делают то, что нужно конкретно им. Так он и задал 5–7 вопросов. Потом сделали нарезку – ответы представлены неполными.
Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин отметил:
– CNN, кто бы что ни говорил, не является независимым каналом, а полностью и ангажированно выполняет поручения американского правительства. Скорее всего, координация действий произошла после "Большого разговора с Президентом". Было принято решение инициировать встречу с Главой государства, чтобы провести это интервью. Мэтью пришел на интервью, как мы видим, с диктатором, но ушел с Президентом. И в конце он сказал: "Президент, спасибо вам за интервью!" Как результат – многие зарубежные СМИ стали критиковать Мэтью за то, что он полностью изменил повестку интервью, которую должен был соблюдать. Они ожидали, что интервью CNN даст им очередной толчок для информационной кампании, для дискредитации Беларуси и Главы нашего государства. И, возможно, у них даже был отработанный сценарий того, как это представить на своих медиаплощадках. Но все пошло по-другому. Их режим вещания – это создание нужной картинки. Они и здесь ожидали, что будет сформирована картинка, которая покажет Президента слабым. По их мнению, были необходимы агрессивные вопросы, на которые Президент не сможет ответить. И они начнут это тиражировать вовсю, показывая, что слабые и белорусский лидер, и вся вертикаль.
Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт добавил:
– Они и нас обвиняют в нарушении свободы слова. Вместе с тем у нас сотни американских, британских, германских телеканалов в пакете кабельных операторов.