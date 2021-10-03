Интервью Лукашенко с CNN: цель была вывести из себя Президента

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Председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев отметил, что ранее было достигнуто и публично озвучено соглашение о том, что интервью купироваться не будет.– озвучил мнение он.Журналист RT Константин Придыбайло высказался о тактике, которую избрал представитель CNN:Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин отметил:Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт добавил: