Интернет-ресурс Тribunа.cоm признан экстремистским

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В МВД отметили, что такое решение 6 августа вынес суд Железнодорожного района Витебска по материалам областного управления ГУБОПиК. Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал "Тribunа.cоm Беларусь", одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, "ВКонтакте", а также мобильные приложения для смартфонов. Администраторы сообществ размещали материалы, призывающие к экстремистской деятельности.Напоминаем, что теперь за публикацию (репост) информации из указанных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.