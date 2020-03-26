Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась в Гродно

Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась сегодня в Гродненском областном драматическом театре. Десятки снимков и полноцветных копий документов раскрывают перед посетителями историю непримиримого масштабного сопротивления белорусского народа фашистским захватчикам во время Великой Отечественной войны. Экспозиция представляет собой презентационный вариант общедоступного одноименного интернет-портала, который стал совместным проектом издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Республики Беларусь. Это информационная база, в которой благодаря собранным в ней фотографиям и документам каждый сможет пройти по боевому пути своих предков-партизан.

На строгих, выстроенных в ряд стендах — заполненные четким либо витиеватым почерком наградные листы, реальные свидетельства мужества поколения войны, дедов и прадедов наших современников. Пожелтевшие страницы документов перемежаются черно-белыми снимками, иллюстрирующими самые яркие моменты партизанской жизни. Заместитель директора издательского дома «Беларусь сегодня» Иван Синичкин акцентирует внимание на самом главном:

— Каждый наградной лист, представленный здесь, это история подвига, написанная еще в то время, когда на территории нашей страны полыхала Великая Отечественная война. Шли боевые действия, герои еще не успели сменить телогрейки и видавшие виды гимнастерки на гражданскую одежду, а эта своеобразная летопись пополнялась новыми главами. На выставке в Гродно мы постарались собрать копии документов, которые рассказывают истории уроженцев этого региона либо свидетельствуют о действиях партизанских отрядов на территории современной Гродненщины. Не исключено, что люди, которые будут посещать эту выставку, смогут найти здесь фамилии своих родственников. Для того, чтобы поиск был максимально простым и эффективным, в зале установлена сенсорная панель, которая предоставляет доступ к информационной базе — достаточно только ввести данные в строку поиска.













Сегодня в пофамильном списке портала более 83 тысяч электронных карточек, и он продолжает пополняться практически ежедневно. Если учесть, что к концу 1944 года на территории нашей страны действовало более трехсот тысяч партизан, предстоит еще немало работы. Стоит задача найти информацию про каждого, поднять все архивные документы, касающиеся партизанского движения.









Гродно — не первый город, где представлена выставка. Ранее промо-экспозиции портала «Партизаны Беларуси» были открыты в Бресте и Могилеве. Сейчас можно смело утверждать, что проект набирает популярность. Для организаторов уже привычными стали звонки посетителей, которые делятся интересными фактами либо просто благодарят за возможность прикоснуться к истории своей семьи. Одним из первых посетителей экспозиции в Гродно стал председатель областного Совета ветеранов Иван Тустов. Делясь впечатлениями от увиденного, он не скрывал своих эмоций:

— Это очень здорово и актуально! Еще в моей юности мы много знали о партизанском движении: по книгам, по фильмам. Конечно, учились на примерах мужества и сами хотели быть похожими на этих героев. Но время идет, их становится все меньше. Единицы… Я помню, как еще два десятилетия назад вместе со школьниками накануне дня Великой Победы собирались партизаны. Их было много. Рассказывали, вспоминали, пели партизанские песни. Это было потрясающе, но то, что я вижу сейчас, поражает еще больше. Это отражение реальной партизанской жизни во время войны. Здесь и боевые действия, и быт, и ежеминутная угроза жизни в борьбе за Победу. Они прошли через все трудности и достигли желанной цели. Потому что любили свою Родину и хотели быть свободными.













Уникальность выставки «Партизаны Беларуси» и одноименного интернет-портала, которую она представляет, отметил и ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси Анатолий Великий:

— С течением времени партизанское движение стало каким-то отдаленным, абстрактным понятием. Здесь же мы видим персонификацию. Уникальность представленных документов в том, что наградные листы не высылались родственникам, а сами герои — люди немногословные. Вот конкретный человек — за что он получил награду? Сейчас дети, внуки, правнуки этого конкретного человека, возможно, впервые получили возможность узнать подробности совершенного им героического поступка. До этих бумаг десятилетиями никто не добирался, они лежали «под спудом» в Национальном архиве. Сейчас любой пользователь интернета может получить к ним доступ.





Важность патриотического проекта для каждого жителя Беларуси отметил представитель официального партнера выставки, начальник Гродненского областного управления №400 ОАО «АСБ Беларусбанк» Дмитрий Красковский:

— Наша организация трепетно относится к истории, связанной с Великой Отечественной войной. Этот проект дает уникальную возможность для огромного количества людей не только в нашей стране, но и за рубежом открыть архивные документы, найти те, которые имеют отношение к родственникам. Наверное, у каждой белорусской семьи есть своя история, относящаяся к военному периоду. Например, дядя моего отца был в партизанском отряде, который действовал в Кореличском районе, и погиб при взрыве мины. Дед также воевал. Так что тема эта для каждого здесь близка.













С начала работы интернет-проекта сайт «Партизаны Беларуси» посетило около 70 тысяч человек. Ежедневно к нему обращаются примерно 800 наших современников, интересующихся историей своей семьи и страны. Выставка в Гродно продлится до 5 апреля.



