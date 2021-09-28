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Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» начинает путешествие по вузам Могилевской области

В среду в Могилевском государственном университете имени Кулешова открывается интерактивная выставка уникального интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Республики Беларусь «Партизаны Беларуси», основанная на фотоматериалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.


В числе экспонатов – исторические фотографии времен Великой Отечественной войны, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков. Фотодокументы раскрывают подвиги и заслуги конкретных партизан, рассказывают о боевых столкновениях, партизанских формированиях. На выставке также будет представлен брендированный интерактивный стенд проекта partizany.by, с помощью которого каждый сможет попробовать найти своего героического предка из числа партизан и подпольщиков.


В текущем году выставка проходит в формате ознакомления с проектом студентов и преподавателей учреждений высшего образования. Она уже экспонировалась в Бресте, Гродно, Гомеле, Витебске, Полоцке, Борисове. В дальнейшем продолжит свой путь по вузам: до конца года планируется охватить университеты и институты Минска, Могилевской области. «Партизаны Беларуси» будут экспонироваться том числе в районных центрах, воинских частях, на предприятиях.

Организаторами выставки в Могилевской области выступают издательский дом «Беларусь сегодня», Национальный архив Республики Беларусь, при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Могилевского областного исполнительного комитета. Официальный партнер выставки – ОАО «АСБ Беларусбанк».


Напомним, 5 сентября 2018 года между Национальным архивом и ИД «Беларусь сегодня» было подписано соглашение, а уже 16 октября в Указе Президента Республики Беларусь № 408 было предусмотрено создание общедоступной базы данных партизан. А уже 1 июля 2019 года в Национальном архиве состоялась презентация базы данных и интернет-портала «Партизаны Беларуси». За время работы его посетило более 250 тысяч пользователей. На сегодняшний день в базу данных загружено более 180 000 электронных карточек партизан. Портал становится виртуальной энциклопедией партизанского движения на территории Беларуси в 1941–1944 годах с тематическими подразделами «Партизаны-герои», «Легендарные комбриги», «Бои, сражения, подвиги» и «Соединения», где размещены текстовые статьи, копии документов, фотографии, карты и другая информация.


Открытие выставки «Партизаны Беларуси» в МГУ им. А. Кулешова состоится 29 сентября в 14:50.

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