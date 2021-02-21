«Интер» разгромил «Милан» и утвердился на первом месте в таблице Серии А

«Милан» долгое время был единственным представителем топ-5 европейских футбольных лиг, который не проигрывал после окончания карантина из-за пандемии COVID-19. Но в поединке 16-го тура против «Ювентуса» (1:3) фантастическая беспроигрышная серия команды в чемпионате Италии, насчитывавшая 27 матчей (20 побед, семь ничьих), прервалась. А затем было еще несколько болезненных осечек, в том числе и сегодня.В целом игра носила равный характер, что отражает и статистика (удары – 16:16, в створ ворот – 10:8, угловые – 7:7). Но «Интер» был куда лучше в завершающей стадии атак.Голевой дубль в поединке оформил Лаутаро Мартинес (5-я и 57-я минуты), а еще один мяч на свой счет записал Ромелу Лукаку (66).Остальные матчи 23-го тура, сыгранные 19–21 февраля, принесли такие результаты: «Фиорентина» – «Специя» – 3:0, «Кальяри» – «Торино» – 0:1, «Лацио» – «Сампдория» – 1:0, «Дженоа» – «Верона» – 2:2, «Сассуоло» – «Болонья» – 1:1, «Парма» – «Удинезе» – 2:2. Сегодня несколько позже еще состоятся матчи «Аталанта» – «Наполи» и «Беневенто» – «Рома». А завтра тур закроется поединком между «Ювентусом» и «Кротоне».На первом месте в турнирной таблице после сегодняшней виктории укрепился «Интер» (53 очка). Его ближайшими преследователями являются «Милан» (49), «Рома» (43), «Лацио» (43), «Ювентус» (42), «Наполи» (40) и «Аталанта» (40).В списке бомбардиров лидирует Ромелу Лукаку, на счету которого 17 забитых мячей.