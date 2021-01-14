Интеллект-выставка открылась в Бресте

На выставке представлено 20 экспонатов. Их авторы - дети и подростки, которые трудились под руководством опытных наставников.- добавила Светлана Ивашкова.Говорящая книга, графические изображения, роботы – ни что не оставляло равнодушным ребят. Ведь для многих такое близкое знакомство с техников происходит впервые.- поделилась учащаяся средней школы №19 Александра Шелест.А вот ученица 10 класса ГУО «СШ №13 г. Бреста» Елизавета Шульган на выставке представила свою голографическую установку для школьного музея «Музей войны в Афганистане», которая демонстрирует изображения 28 брестчан воинов-интернационалистов погибших в Афганистане:Голографические изображения, водопады, LEGO-роботы и многое другое можно более детально рассмотреть в детской библиотеке на набережной Ф. Скорины до 25 января в отделе отраслевой литературы. Вход свободный.