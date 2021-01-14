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Интеллект-выставка открылась в Бресте

«Я - изобретатель» под таким названием в городе над Бугом в преддверии Дня детских изобретений открылась интеллект-выставка. 
Один из организаторов мероприятия Светлана Ивашкова рассказала:


- Выставка подготовлена к уникальному празднику - Дню детских изобретений, который отмечается во всем мире 17 января. Так уж повелось, что мы знаем взрослых изобретателей, а то, что много вещей и устройств было придумано детьми - менее известно. Но их воплощенные идеи актуальны, интересны и по сей день пользуются популярностью. Например, тактильные книги, придуманные тринадцатилетней девочкой или шрифт Брайля, который используют для чтения незрячие и плохо видящие люди, был создан пятнадцатилетним сыном сапожника по имени Луи. И таких примеров много. 


На выставке представлено 20 экспонатов. Их авторы - дети и подростки, которые трудились под руководством опытных наставников. 

- Есть у нас и уникальные работы, которые нигде больше нельзя увидеть, ведь они сделаны в единственном экземпляре. Ребята, пришедшие на выставку, смогут не просто посмотреть на представленные экспонаты, но и узнать, как и из чего они сделаны, принципы их работы. В ходе экскурсии также можно будет познакомиться с биографиями многих известных изобретателей, поиграть в интересные и познавательные игры, - добавила Светлана Ивашкова.



Говорящая книга, графические изображения, роботы – ни что не оставляло равнодушным ребят. Ведь для многих такое близкое знакомство с техников происходит впервые.

- Мне здесь очень нравится. Не знаю куда смотреть. Все так интересно и необычно. Особенно меня поразили роботы. Они умеют танцевать, приседать и даже отжиматься. А еще мы с одноклассниками сами собирали из конструктора машинки, присоединяли к ним двигатель, и они сами ездили. Может я тоже попробую когда-нибудь что-то такое смастерить, - поделилась учащаяся средней школы №19 Александра Шелест.


А вот ученица 10 класса ГУО «СШ №13 г. Бреста» Елизавета Шульган на выставке представила свою голографическую установку для школьного музея «Музей войны в Афганистане», которая демонстрирует изображения 28 брестчан воинов-интернационалистов погибших в Афганистане:

- Идея создать что-то подобное появилась в 2019 году. Мы принимали участие в IV Национальном форуме «Музеи Беларуси» и решили сделать что-то новое и необычное для школьного музея. Остановились на голограммах. Чтобы ее сделать нужно четыре монитора и органическое стекло. Четыре изображения попадая в одну точку воспринимаются человеческим глазом, как единое объемное изображение. Было сложно, но благодаря помощи старших ребят и педагогов удалось реализовать задуманное. 


Голографические изображения, водопады, LEGO-роботы и многое другое можно более детально рассмотреть в детской библиотеке на набережной Ф. Скорины до 25 января в отделе отраслевой литературы. Вход свободный. 

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Фото: Павел БОГУШ
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