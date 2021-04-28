Институт истории НАН: мы должны делать все необходимое для сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне

В Год народного единства нам всем – разным поколениям исследователей, государству и обществу – надо делать все для сохранения своей исторической памяти. Об этом завил директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук Вадим Лакиза на пресс-конференции в Белпрессцентре, посвященной неизвестным страницам истории Великой Отечественной войны и новейшим исследованиям белорусских ученых в этой сфере.
Вадим Лакиза отметил, что и ныне, в год 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, в этом событии есть еще множество неисследованных страниц:
– Мы ждем молодых исследователей, призываем принимать участие в этой работе, присылать воспоминания и материалы о войне. Чем дальше уходят в прошлое те трагические события, тем важнее изучать их – в том числе для противодействия фальсификациям и переписыванию истории.
Ученый убежден:
– Задача историков, наша задача – мы должны делать все необходимое для сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. И понимать, почему ведутся попытки принизить роль белорусского народа, советского народа, в целом Победу. Нам всем – разным поколениям исследователей, государству и обществу в Год народного единства надо делать все, чтобы историческую память сохранить.
В свою очередь заведующий Центром военной истории Беларуси Института истории НАН Алексей Литвин подчеркнул:
– С точки зрения нашего государственного интереса, сохранения идеологической и гуманитарной безопасности в стране необходимо возобновить работу на широком государственном уровне по более углубленному переизданию книг «Память», включению в них материалов, по разным причинам не попавших в прежние издания. Ссылаться при этом на затратность подобного, я считаю, неправильно, это негосударственный подход. Наоборот, необходима поддержка на государственном уровне районов, которые находят средства и переиздают эти книги, ведь такая работа объединяет большие авторские коллективы на местах, укрепляет историческую науку страны. И прежней практики, когда книги «Память» подготовили, а в продаже их нет, быть не должно. Нужно, чтобы в каждой школе, в каждом учебном заведении страны такие книги были. Это материальная память.
Фото: архив БЕЛТА
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Институт истории НАН: мы должны делать все необходимое для сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне
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