Instagram расширит функционал веб-версии соцсети

Отмечается, что компания сделает свою десктоп-версию Instagram более удобной и практичной, разрешив пользователям публиковать и фотографии, и видео длиной короче минуты через браузер. Ранее с веб-версии разрешался только поиск и просмотр аккаунтов.Также в соцсети в тестовом режиме появилась возможность публикации постов в соавторстве с другим пользователем. Благодаря функции Collabs оба пользователя получат возможность редактировать текст поста, Feed или Reels, а в шапке публикации будут отображаться названия обоих аккаунтов. Пост появится в лентах подписчиков обоих авторов и будет иметь общий счетчик лайков, просмотров и комментариев.Представители Instagram пока не объявляли о планируемых нововведениях, однако анонсировали, что в ближайшее время появятся несколько специальных функций.