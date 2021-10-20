SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Instagram расширит функционал веб-версии соцсети

Instagram расширит функционал веб-версии соцсети

Социальная сеть Instagram готовится запустить ряд новых функций. Об этом пишет РИА Новости

Фото: РИА Новости

Отмечается, что компания сделает свою десктоп-версию Instagram более удобной и практичной, разрешив пользователям публиковать и фотографии, и видео длиной короче минуты через браузер. Ранее с веб-версии разрешался только поиск и просмотр аккаунтов. 

Также в соцсети в тестовом режиме появилась возможность публикации постов в соавторстве с другим пользователем. Благодаря функции Collabs оба пользователя получат возможность редактировать текст поста, Feed или Reels, а в шапке публикации будут отображаться названия обоих аккаунтов. Пост появится в лентах подписчиков обоих авторов и будет иметь общий счетчик лайков, просмотров и комментариев.

Представители Instagram пока не объявляли о планируемых нововведениях, однако анонсировали, что в ближайшее время появятся несколько специальных функций.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы